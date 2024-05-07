Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:00
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Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Roma maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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