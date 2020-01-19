Cengiz Ünder'den müthiş gol!

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa deplasmanına konuk oldu. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Genoa karşısında 5. dakikada müthiş bir gole imza attı.

Cengiz Ünder sakatlık problemleri yaşadığı bu sezon yeniden golle buluştu. Roma'nın Genoa'ya konuk olduğu maçın 5. dakikasında Justin Kluivert'ın asistinde Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuzun erken golüyle Roma, Genoa deplasmanında 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon 2. golünü atan Cengiz Ünder, diğer golünü de ligin ilk yarısındaki Genoa maçında atmıştı.

Roma'nın son 3 maçında sadece 63 dakika şans bulan Cengiz Ünder, ilk 11'e döndüğü Genoa karşılaşmasında teknik direktör Paulo Fonseca'nın güvenini boşa çıkarmadı ve golünü attı.