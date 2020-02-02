MAÇ SONUCU Milan 1-1 Hellas Verona - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU Milan 1-1

MAÇ SONUCU Milan 1-1 Hellas Verona

A'nın 22. haftasında 'nda 'yı konuk eden Milan, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milano ekibine 1 puanı getiren golü ise milli futbolcu kaydetti.

A'nın 22. haftasında Milan ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Verona, Faraoni'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 29'u gösterirken sahneye çıkan , durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Deplasman ekibinde Sofyan Amrabat, direkt olarak kırmızı kart gördü.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Önümüzdeki hafta Milan, ezeli rakibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

  1. 02.02.2020
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