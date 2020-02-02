MAÇ SONUCU Milan 1-1 Hellas Verona
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Hellas Verona'yı konuk eden Milan, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milano ekibine 1 puanı getiren golü ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Verona, Faraoni'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 29'u gösterirken sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
Deplasman ekibinde Sofyan Amrabat, direkt olarak kırmızı kart gördü.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Önümüzdeki hafta Milan, ezeli rakibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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