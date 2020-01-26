MAÇ SONUCU Napoli 2-1 Juventus - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Haberleri MAÇ SONUCU Napoli 2-1 Juventus

MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Napoli 2-1 Juventus

A'nın 21 haftasında San Paolo Stadyumu'nda 'ye konuk olan lider , rakibine 2-1 mağlup oldu. Napoli'nin gollerini Zielinski ve Insigne atarken, Juventus'un tek golü Ronaldo'dan geldi.

A'nın 21. hafta haftasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla süren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 63. dakikasında Napoli, Piotr Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 86'yı gösterirken ev sahibi ekip, Lorenzo Insigne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Juventus'ta , 90. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Napoli 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

  1. 27.01.2020
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