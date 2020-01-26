İtalya Serie A'nın 21 haftasında San Paolo Stadyumu'nda Napoli'ye konuk olan lider Juventus, rakibine 2-1 mağlup oldu. Napoli'nin gollerini Zielinski ve Insigne atarken, Juventus'un tek golü Ronaldo'dan geldi.
İtalya Serie A'nın 21. hafta haftasında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla süren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında Napoli, Piotr Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 86'yı gösterirken ev sahibi ekip, Lorenzo Insigne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo, 90. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.
İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Napoli 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Napoli 2-1 Juventus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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