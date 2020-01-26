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26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Haberleri MAÇ SONUCU Roma 1-1 Lazio

MAÇ SONUCU 1-1

MAÇ SONUCU Roma 1-1 Lazio

'nın 21. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda 'yu ağırlayan , sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu , karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

'nın 21. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Roma, Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti.

34. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle Lazio durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolculardan karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, forma şansı bulamadı.

  1. 26.01.2020
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