İtalya Serie A'nın 21. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda Lazio'yu ağırlayan Roma, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Roma, Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti.
34. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle Lazio durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli futbolculardan Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Mert Çetin forma şansı bulamadı.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Roma 1-1 Lazio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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