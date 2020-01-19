Juventus Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi

Juventus Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi

’nin (Serie A) 20. haftasında lider , konuk ettiği Parma'yı 2-1 yendi. Juventus'un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında , 43. dakikada Portekizli yıldızı 'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.

Juventus'tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha siyah-beyazlıları 2-1 üstün duruma getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma'yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

  1. 20.01.2020
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