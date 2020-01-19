Juventus Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 20. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Parma'yı 2-1 yendi. Juventus'un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus, 43. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.
Juventus'tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha siyah-beyazlıları 2-1 üstün duruma getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma'yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4'e çıkardı.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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