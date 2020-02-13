Milan 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan sahasında Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Ante Rebic ve Cristiano Ronaldo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Juventus bu sonuçla rövanş karşılaşması için avantajlı bir skor elde etti.

San Siro Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Milan, Rebic'le golü buldu.



Sağ kanattan Samu Castillejo'nun yaptığı orta Zlatan Ibrahımovic'i aştı. Topu iyi takip eden Ante Rebic ayak içi vuruşla Buffon'u mağlup etti ve 61. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

MILAN 10 KİŞİ KALDI!

Heyecanlı karşılaşmada dakikalar 71'i gösterirken, Milan'da Theo Hernandez ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Rakibin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran Juventus aradığı golü 90. dakikada buldu. İçeriye yapılan ortaya rövaşatayla vuran Ronaldo'nun bu vuruşu rakibin eline çarptı. Mücadelenin hakemi Paolo Valeri, VAR incelemesinin ardından penaltı atışına hükmetti. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo penaltıda hata yapmadı ve mücadeleye 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti.

ZLATAN RÖVANŞTA YOK!

Zlatan Ibrahimovic karşılaşmanın 29. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA 87 DAKİKA

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, iyi bir performans gösterdiği maçta 87. dakikada oyundan çıktı ve yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Milan tribünleri Hakan Çalhanoğlu'nun performansına kayıtsız kalmadı ve oyundan çıkarken alkışladı.