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13 Şubat 2020, Perşembe
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Milan 1-1 | MAÇ SONUCU

Milan 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU

yarı final karşılaşmasında 'lu Milan sahasında Ronaldo'lu 'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı uzun süre önde götüren Milan, Ronaldo'nun 90. dakikada penaltıdan attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Kırmızı-siyahlıların golü Rebic'ten geldi.

yarı final ilk maçında Milan sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma Ante Rebic ve 'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Juventus bu sonuçla rövanş karşılaşması için avantajlı bir skor elde etti.

San Siro Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Milan, Rebic'le golü buldu.

Sağ kanattan Samu Castillejo'nun yaptığı orta Zlatan Ibrahımovic'i aştı. Topu iyi takip eden Ante Rebic ayak içi vuruşla Buffon'u mağlup etti ve 61. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

MILAN 10 KİŞİ KALDI!
Heyecanlı karşılaşmada dakikalar 71'i gösterirken, Milan'da Theo Hernandez ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran Juventus aradığı golü 90. dakikada buldu. İçeriye yapılan ortaya rövaşatayla vuran Ronaldo'nun bu vuruşu rakibin eline çarptı. Mücadelenin hakemi Paolo Valeri, VAR incelemesinin ardından penaltı atışına hükmetti. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo penaltıda hata yapmadı ve mücadeleye 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti.

ZLATAN RÖVANŞTA YOK!
Zlatan Ibrahimovic karşılaşmanın 29. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA 87 DAKİKA
Milli futbolcumuz , iyi bir performans gösterdiği maçta 87. dakikada oyundan çıktı ve yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Milan tribünleri Hakan Çalhanoğlu'nun performansına kayıtsız kalmadı ve oyundan çıkarken alkışladı.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 01:19
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