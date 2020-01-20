Roma Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Roma Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi!

Roma 'le ilgili kararını verdi!

Roma Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Ara döneminde adı Milan'la anılan milli yıldızımız için karar verildi. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma, Zaniolo'nun sakatlığı sebebiyle Cengiz Ünder'i takımda tutma kararı aldı.

döneminde İtalyan devi Milan'a gideceği konuşulan takımında kalıyor. 'nun yaşadığı uzun süreli sakatlığın Roma'nın bu kararı vermesinde etkili olduğu ve Milan'la transfer görüşmelerini durdurduğu ifade edildi.

Roma'dan Milan'a transferi gündeme gelen Cengiz Ünder'in takımda kalmasına karar verildi. Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle ile Milan ile yapılan transfer görüşmeleri durduruldu. Cengiz Ünder, Roma'da yeniden ilk 11'e dönerken, Genoa karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydetti.

Milan ara transfer döneminde Cengiz Ünder için kararlı adımlar atarken, Roma'ya 40 milyon euro bonservis teklifi yaptı. İlerleyen transfer görüşmelerinde Milan'dan Suso takası ve 10 milyon euro teklifi alan Roma, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı ile sarsıldı.

Ağır bir sakatlık geçiren genç oyuncunun boşluğu Roma'da endişelere neden oldu. Bu gelişmeler sonra Cengiz Ünder için Milan ile devam eden transfer görüşmeleri durdu ve milli futbolcumuz Roma'da kaldı.

GENOA'YA GOL ATTI!
Cengiz Ünder sakatlık problemleri yaşadığı bu sezon yeniden golle buluştu. Roma'nın Genoa'ya konuk olduğu maçın 5. dakikasında Justin Kluivert'ın asistinde Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuzun erken golüyle Roma, Genoa deplasmanında 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder golden sonra büyük sevinç yaşadı.

  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN