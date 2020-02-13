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13 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 1-2 Saint-Etienne

MAÇ SONUCU Epinal 1-2 Saint-Etienne

Saint-Etienne, Marcel-Picot 'nda karşılaştığı 'i ve Camara'nın golleriyle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi.

Marcel-Picot 'nda oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Saint-Etienne, 'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Mahdi Camara, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

62. dakikada Epinal'de Krasso, penaltıdan attığı golle durumu 'e getirdi.

Mücalede başka gol sesi çıkmadı ve Saint-Etienne 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

  1. 14.02.2020
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