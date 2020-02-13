MAÇ SONUCU Epinal 1-2 Saint-Etienne
Fransa Kupası çeyrek finalinde Saint-Etienne, Marcel-Picot Stadyumu'nda karşılaştığı Epinal'i Bouanga ve Camara'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fransa Kupası çeyrek finalinde Saint-Etienne ile Epinal karşı karşıya geldi.
Marcel-Picot Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Saint-Etienne, Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 58. dakikasında Mahdi Camara, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
62. dakikada Epinal'de Krasso, penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
Mücalede başka gol sesi çıkmadı ve Saint-Etienne 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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