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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'un yeni durağı

Emmanuel Adebayor'un yeni durağı Club Olimpia

'de son olarak 'da forma giyen , ekiplerinden 'ya oldu. Transferini sosyal medyada paylaştığı videoyla duyuran 35 yaşındaki Togolu golcü, "Merhaba, ben Adebayor. 'da görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Sezona 'da başlayan ancak kulübün yaşadığı maddi kriz nedeniyle devre arasında takımdan ayrılan 'un yeni durağı belli oldu.

35 yaşındaki Togolu golcü, ekiplerinden 'ya olduğunu açıkladı.

Adebayor, video aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. 'da görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Club Olimpia Başkanı Marco Trovato da yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü 20.000 kişi kombine bilet aldı. Emmanuel Adebayor'un da gelmesiyle birlikte bu sayının 35.000'e çıkmasını bekliyoruz. Adebayor, artık Olimpia oyuncusu. Çarşamba günü tanıtımı olacak" ifadelerine yer verdi.

Adebayor'un Süper Lig karnesi

Kariyerinde , , ve Tottenham gibi dev takımlarda forma giydikten sonra 'ye gelen ve ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, 'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 de asist yaptı.

Adebayor yeni takımını duyurdu

  1. 10.02.2020
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