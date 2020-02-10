Emmanuel Adebayor'un yeni durağı Club Olimpia

Sezona Kayserispor'da başlayan ancak kulübün yaşadığı maddi kriz nedeniyle devre arasında takımdan ayrılan Emmanuel Adebayor'un yeni durağı belli oldu.

35 yaşındaki Togolu golcü, Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia'ya transfer olduğunu açıkladı.



Adebayor, video aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz." ifadelerini kullandı.



Club Olimpia Başkanı Marco Trovato da yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü 20.000 kişi kombine bilet aldı. Emmanuel Adebayor'un da gelmesiyle birlikte bu sayının 35.000'e çıkmasını bekliyoruz. Adebayor, artık Olimpia oyuncusu. Çarşamba günü tanıtımı olacak" ifadelerine yer verdi.



Adebayor'un Süper Lig karnesi

Kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi dev takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye gelen ve Başakşehir ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 de asist yaptı.