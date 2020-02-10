Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz birlikte çalıştı
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen milli takımın yıldız futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz, EURO 2020 öncesi çalışmalara başladı. Abdülkadir Ömür sosyal medyadan paylaştığı videoya, ''Her halimize şükür. Kardeşimle geliyoruz'' notunu düştü.
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