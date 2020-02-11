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11 Şubat 2020, Salı
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Şehitler unutulmadı

Şehitler unutulmadı

, 'de şehit düşen 5 Mehmetçik için mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de şehit düşen 5 Mehmetçik için mesaj yayımladı. Açıklamada, "Hain saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, ile milletimize başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 11.2.2020
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