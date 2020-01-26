Inter neye uğradığını şaşırdı! Victor Moses... | Inter Cagliari maçı kaç kaç bitti? Moses oynadı mı? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Inter neye uğradığını şaşırdı! ...

Inter neye uğradığını şaşırdı! Victor Moses...

Son olarak forması giyen Nijeryalı yıldız 'ın Inter kariyeri istediği gibi başlamadı. Moses'ın yedek soyunduğu ve süre almadığı karşılaşmada Inter, evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A Ligi 20. haftasında 'nin eski yıldızı 'ın de formasını giydiği Inter, evinde Cagliari'yi konuk etti. 'lı yıldızın yedek kulübesinde beklediği karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk golü 17. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, Ashley Young'ın asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

76. dakikada Radja Nainggolan, Joao Pedro'nun asistinde Inter ağlarını sarsarak skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

MARTINEZ KIZARDI

Öte yandan Lautaro Martinez, 90+4. dakikada sarı kartın ardından kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

MOSES OYNAMADI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılarak Inter'e transferi gerçekleşen Moses, yedek kulübesinde oturdu ve Antonio Conte tarafından şans bulamadı.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 17:00
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