Inter neye uğradığını şaşırdı! Victor Moses...
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Moses'ın Inter kariyeri istediği gibi başlamadı. Moses'ın yedek soyunduğu ve süre almadığı karşılaşmada Inter, evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İtalya Serie A Ligi 20. haftasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın de formasını giydiği Inter, evinde Cagliari'yi konuk etti. Nijerya'lı yıldızın yedek kulübesinde beklediği karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk golü 17. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, Ashley Young'ın asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.
76. dakikada Radja Nainggolan, Joao Pedro'nun asistinde Inter ağlarını sarsarak skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
MARTINEZ KIZARDI
Öte yandan Lautaro Martinez, 90+4. dakikada sarı kartın ardından kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
MOSES OYNAMADI
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılarak Inter'e transferi gerçekleşen Moses, yedek kulübesinde oturdu ve Antonio Conte tarafından şans bulamadı.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 17:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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