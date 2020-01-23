İngiliz devinde Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor!
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Arteta'nın ısrarı üzerine girişimlerini hızlandıran İngiliz ekibi, milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de son 8 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde eden Arsenal'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde takıma birden fazla takviye düşünen planlayan Mikel Arteta, sınırlı bir bütçe içerisinde planlamalarını sürdürüyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, Milan'dan ayrılma düşüncesinde olan Hakan Çalhanoğlu için ısrar ediyor.
Londra temsilcisi transferi kiralık olarak bitirmek isterken, Milan milli futbolcunun transferinden 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.
EURO 2020'den önce düzenli olarak forma giymek isteyen ve kendisini göstermek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun da Arsenal'a sıcak baktığı belirtiliyor.
Serie A ekibiyle bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
- 23.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
İngiliz devinde Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.