İngiliz devinde Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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İngiliz devinde ısrarı sürüyor!

İngiliz devinde Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor!

ekiplerinden , 'da forma giyen için ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Arteta'nın ısrarı üzerine girişimlerini hızlandıran İngiliz ekibi, milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere 'de son 8 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde eden 'da çalışmaları devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde takıma birden fazla takviye düşünen planlayan Mikel Arteta, sınırlı bir bütçe içerisinde planlamalarını sürdürüyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, 'dan ayrılma düşüncesinde olan için ısrar ediyor.

temsilcisi transferi kiralık olarak bitirmek isterken, Milan milli futbolcunun transferinden 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

EURO 2020'den önce düzenli olarak forma giymek isteyen ve kendisini göstermek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun da Arsenal'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Serie A ekibiyle bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 23.01.2020
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