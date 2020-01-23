İngiliz devinde Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor!

İngiltere Premier Lig'de son 8 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde eden Arsenal'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde takıma birden fazla takviye düşünen planlayan Mikel Arteta, sınırlı bir bütçe içerisinde planlamalarını sürdürüyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, Milan'dan ayrılma düşüncesinde olan Hakan Çalhanoğlu için ısrar ediyor.

Londra temsilcisi transferi kiralık olarak bitirmek isterken, Milan milli futbolcunun transferinden 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

EURO 2020'den önce düzenli olarak forma giymek isteyen ve kendisini göstermek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun da Arsenal'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Serie A ekibiyle bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.