UEFA'dan Manchester City'e 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezası! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'dan 'ye 2 yıl men cezası!

UEFA'dan Manchester City'ye 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası!

, 'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle 2 yıl men edildiğini açıkladı. Manchester City, 30 milyon euro da para cezası aldı.

İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarından , 'dan aldığı cezayla sarsıldı. Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz devi, Finansal Fair Play'e uymadığı gerekçesiyle Avrupa organizasyonlarından 2 yıl men cezası aldı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

UEFA kararına gerekçe olarak M.Ctiy'nin sponsorluk gelirlerinde hile yapmasını gösterirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manchester City'nin 2012-2016 yılları arasında UEFA'ya sunduğu belgelerde, sponsorluk gelirlerini abartılı şekilde yüksek gösterdiği tespit edilmiş ve FFP kuralları ihlal edilmiştir."

MANCHESTER CITY CAS'A BAŞVURACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Manchester City, UEFA'nın kararına tepki gösterip konuyu CAS'a taşıyacağını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta (Spor Tahkim Mahkemesi) hakkını arayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 22:03
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