Chelsea Hakim Ziyech'i resmen kadrosuna kattı
Chelsea yaz transfer dönemi için atağa geçti. Teknik direktör Frank Lampard'ın ısrarla istediği Hakim Ziyech için, oyuncunun kulübü Ajax'la anlaşmaya varıldığı resmen açıklandı. Transfer bedelinin 40 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer dönemi için daha şimdiden ilk hamlesini gerçekleştirdi. Maviler, Ajax forması giyen Hakim Ziyech'in transferi için Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı.
İngiliz basınına göre 26 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Chelsea, toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Ziyech transferiyle birlikte Chelsea'nin, Pedro ve Willian'ı yazın serbest bırakacağı da ifade edildi.
2016'da Hakim Ziyech, Twente'den Ajax'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Faslı yıldızı devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak Hollanda ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 160 maçta 48 gol atarken 82 de asist yaptı.
Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020
And great things will happen. ??
#?????????????????????? pic.twitter.com/XMYCtuYR2e
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 15:11
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Chelsea Hakim Ziyech'i resmen kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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