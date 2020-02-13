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13 Şubat 2020, Perşembe
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'i resmen kadrosuna kattı

Chelsea Hakim Ziyech'i resmen kadrosuna kattı

yaz dönemi için atağa geçti. Teknik direktör 'ın ısrarla istediği için, oyuncunun kulübü Ajax'la anlaşmaya varıldığı resmen açıklandı. Transfer bedelinin 40 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden , yaz dönemi için daha şimdiden ilk hamlesini gerçekleştirdi. Maviler, Ajax forması giyen 'in transferi için ekibiyle anlaşmaya vardı.

İngiliz basınına göre 26 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Chelsea, toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Ziyech transferiyle birlikte Chelsea'nin, Pedro ve Willian'ı yazın serbest bırakacağı da ifade edildi.

2016'da Hakim Ziyech, Twente'den Ajax'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Faslı yıldızı devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak Hollanda ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 160 maçta 48 gol atarken 82 de asist yaptı.

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  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 15:11
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