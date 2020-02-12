İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı stoperi Virgil van Dijk'a yeni sözleşme kapıda. İngiliz takımının yöneticilerinin, Hollandalı yıldıza yeni bir mukavele sunmak için harekete geçtiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kulüp 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Van Dijk'a 5 yıllık yeni bir kontrat sunulacağı ifade edildi.
Oyuncunun maaşında da hatırı sayılır bir düzenlemeye gidilecek. Haftalık 150 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızın bu ücreti 180 bin Euro'ya yükseltilecek ve 5 yıl boyunca oyuncu yaklaşık 60 milyon Euro'nun sahibi olacak.
Liverpool böylelikle, Juventus'un oyuncu için getirdiği 180 milyon Euro'luk teklife de kapılarını kapatmış olacak.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 12:30
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Liverpool'dan Van Dijk'a çılgın rakam! Sözleşme uzatma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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