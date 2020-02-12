Liverpool'dan Van Dijk'a çılgın rakam! Sözleşme uzatma... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan 'a çılgın rakam! Sözleşme uzatma...

Liverpool'dan Van Dijk'a çılgın rakam! Sözleşme uzatma...

ekiplerinden 'un başarılı stoperi Virgil 'a yeni sözleşme kapıda. İngiliz takımının yöneticilerinin, Hollandalı yıldıza yeni bir mukavele sunmak için harekete geçtiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kulüp 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 'a 5 yıllık yeni bir kontrat sunulacağı ifade edildi.

Oyuncunun maaşında da hatırı sayılır bir düzenlemeye gidilecek. Haftalık 150 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızın bu ücreti 180 bin Euro'ya yükseltilecek ve 5 yıl boyunca oyuncu yaklaşık 60 milyon Euro'nun sahibi olacak.

Liverpool böylelikle, Juventus'un oyuncu için getirdiği 180 milyon Euro'luk teklife de kapılarını kapatmış olacak.

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  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 12:30
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