Pochettino sesleri
Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Manchester United'ın teknik adam değişikliğine hazırlandığı iddia edildi.
Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Manchester United'ın teknik adam değişikliğine hazırlandığı iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın ilk 6'ya girilmemesi durumunda Solskjaer'le yollarını ayırarak Arjantinli hoca Pochettino ile temasa geçeceği ifade edildi.
- 10.2.2020
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