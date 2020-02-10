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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Pochettino sesleri

Pochettino sesleri

'de beklentilerin çok uzağında kalan 'ın teknik adam değişikliğine hazırlandığı iddia edildi.

Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan 'ın teknik adam değişikliğine hazırlandığı iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın ilk 6'ya girilmemesi durumunda Solskjaer'le yollarını ayırarak Arjantinli hoca Pochettino ile temasa geçeceği ifade edildi.
  1. 10.2.2020
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