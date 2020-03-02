Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde kabus gibi bir sezon geçiren Arsenal, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise yoluna tam gaz devam ediyor. Topçular, kupanın 5. turunda konuk olduğu 2. Lig ekibi Portsmouth'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Arsenal'e turu getiren golleri Sokratis ile Nketiah kaydetti.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Portsmouth ile Arsenal, Fration Park'ta karşı karşıya geldi.
Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Arsenal, kupada konuk olduğu 2. Lig ekibini 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.
Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Londra ekibi, 45+4'te Sokratis ile 51'de Eddie Nketiah'ın golleriyle zafere uzandı.
- 03.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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