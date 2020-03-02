Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde!

Portsmouth 0-2 | MAÇ SONUCU

Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

'nde kabus gibi bir sezon geçiren , Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise yoluna tam gaz devam ediyor. Topçular, kupanın 5. turunda konuk olduğu 2. Lig ekibi Portsmouth'u 2-0 mağlup ederek adını yazdırdı. Arsenal'e turu getiren golleri Sokratis ile Nketiah kaydetti.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Portsmouth ile , Fration Park'ta karşı karşıya geldi.

Premier Lig ve Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Arsenal, kupada konuk olduğu 2. Lig ekibini 2-0 mağlup edip yükseldi.

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan ekibi, 45+4'te Sokratis ile 51'de Eddie Nketiah'ın golleriyle zafere uzandı.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Portsmouth 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN