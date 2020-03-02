Watford'da Gerard Deulofeu şoku
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un 25 yaşındaki İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu, sağ dizinde oluşan menisküs ve ön çaprak yırtığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, ligdeki Liverpool maçında sakatlanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deulofeu'nun sağ dizinde menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.
Deulofeu'nun dizinden operasyon geçireceği ve sezonu kapattığı belirtildi.
Sahalara dönmesinin en az 6 ay sürmesi beklenen İspanyol futbolcu, bu sezon takımıyla 30 maça çıktı ve 4 gol attı.
Ligde Liverpool'u 3-0 mağlup eden Watford, rakibinin 44 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.
- 02.03.2020
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