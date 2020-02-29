Watford 3-0 Liverpool | ÖZET İZLEYİN

İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Liverpool deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Watford'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Premier Lig'de oynadığı son 44 maçta mağlubiyet görmeyen Kırmızılar bu yenilgi ile namağlup şampiyon olma şansını da kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford'a konuk olduğu maçta sürpriz bir sonuçla sahadan ayrıldı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.
Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.
Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.
ARSENAL PAYLAŞIM YAPTI
Premier Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu Arsenal, Liverpool'un mağlubiyeti sonrasında Twitter'dan "Phew" paylaşımı yaparak derin nefes aldı. Daha sonra Arsenal, Liverpool'un maç sonu gönderisine, "Bu harika yenilmezlik serinizden dolayı tebrikler" yanıtını verdi.
Phew...— Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020
Congratulations on a formidable unbeaten run, @LFC ??— Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 23:30
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Yorum
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Watford 3-0 Liverpool | ÖZET İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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