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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'un 44 maçlık serisi son buldu!

3-0 | ÖZET İZLEYİN

Watford 3-0 Liverpool | ÖZET İZLEYİN

İngiltere 'in 28'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Watford'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Premier Lig'de oynadığı son 44 maçta mağlubiyet görmeyen Kırmızılar bu yenilgi ile namağlup şampiyon olma şansını da kaybetti.

İngiltere 'in 28. haftasında lider , 'a konuk olduğu maçta sürpriz bir sonuçla sahadan ayrıldı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda 'a konuk olacak.

ARSENAL PAYLAŞIM YAPTI

Premier Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu , Liverpool'un mağlubiyeti sonrasında Twitter'dan "Phew" paylaşımı yaparak derin nefes aldı. Daha sonra Arsenal, Liverpool'un maç sonu gönderisine, "Bu harika yenilmezlik serinizden dolayı tebrikler" yanıtını verdi.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 23:30
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