Brighton & Hove Albion 0-1 Crystal Palace | ÖZET İZLE - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace'tan üst üste 2. galibiyet

Brighton & 0-1 | ÖZET İZLE

Brighton & Hove Albion 0-1 Crystal Palace | ÖZET İZLE

'nin 28. haftasında Brighton & 'a konuk olan , rakibini 'in golüyle 1-0 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı. Puanını 36'ya yükselterek 12. sıraya tırmanan Crystal Palace'da milli futbolcu 87. dakikada Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.

'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde deplasmanda Brighton & 'ı 1-0 mağlup etti.

Dengeli geçen lk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, konuk ekip 70'de 'le öne geçti: 0-1.

Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan Crystal Palace mücadeleden 1-0 galip ayrılıp ligde üst üste 2. kez kazandı.

Puanını 36'ya çıkaran ekibi 12. sıraya yükselirken, Brighton 28 puanla 15. sırada kaldı.

  1. 29.02.2020
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