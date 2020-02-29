Brighton & Hove Albion 0-1 Crystal Palace | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Brighton & Hove Albion'a konuk olan Crystal Palace, rakibini Jordan Ayew'in golüyle 1-0 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı. Puanını 36'ya yükselterek 12. sıraya tırmanan Crystal Palace'da milli futbolcu Cenk Tosun 87. dakikada Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.
İngiltere Premier Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Crystal Palace deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup etti.
Dengeli geçen lk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, konuk ekip 70'de Jordan Ayew'le öne geçti: 0-1.
Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan Crystal Palace mücadeleden 1-0 galip ayrılıp ligde üst üste 2. kez kazandı.
Puanını 36'ya çıkaran Londra ekibi 12. sıraya yükselirken, Brighton 28 puanla 15. sırada kaldı.
- 29.02.2020
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