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17 Şubat 2020, Pazartesi
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tarih yazıyor

Liverpool tarih yazıyor

'de önceki gün Norwich'i yenip üst üste 17. galibiyetini alan , tarih yazıyor.

Premier Lig'de önceki gün Norwich'i yenip üst üste 17. galibiyetini alan , tarih yazıyor. Ada ekibi, 5 maç daha kazanması halinde martta zaferini ilan edecek. Kırmızılar, 26 haftanın geride kaldığı ligde 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi M.City'ye 25 puan fark attı.
  1. 17.2.2020
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