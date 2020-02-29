Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE) - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig 4 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)

Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)

'in 28'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 4 gollü karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bournemouth'un gollerini Lerma ve King kaydetti. Chelsea'nin iki golünde ise Alanso'nun imzası vardı. Bu sonuçla Chelsea puanını 45, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Bournemouth ise puanını 27 yaptı.

İngiltere'de 28'inci hafta karşılaşmasında Vitality Stadyumu'nda ile kozlarını paylaştı.

28. haftada Bournemouth ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren müsabaka 2-2 sona erdi. Chelsea'nin golleri 33 ve 85. dakikalarda Marcos Alonso'dan gelirken, ev sahibi takım adına Lerma ve King rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Lampard'ın çalıştırdığı ekibi Chelsea, bu sonuça 45 puana, Bournemouht ise 27 puana ulaştı.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 20:57
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