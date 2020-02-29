Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Chelsea deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. 4 gollü karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bournemouth'un gollerini Lerma ve King kaydetti. Chelsea'nin iki golünde ise Alanso'nun imzası vardı. Bu sonuçla Chelsea puanını 45, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Bournemouth ise puanını 27 yaptı.
İngiltere'de 28'inci hafta karşılaşmasında Vitality Stadyumu'nda Bournemouth ile Chelsea kozlarını paylaştı.
28. haftada Bournemouth ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren müsabaka 2-2 sona erdi. Chelsea'nin golleri 33 ve 85. dakikalarda Marcos Alonso'dan gelirken, ev sahibi takım adına Lerma ve King rakip fileleri havalandıran isimler oldu.
Lampard'ın çalıştırdığı Londra ekibi Chelsea, bu sonuça 45 puana, Bournemouht ise 27 puana ulaştı.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 20:57
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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