Bournemouth 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)

İngiltere'de 28'inci hafta karşılaşmasında Vitality Stadyumu'nda Bournemouth ile Chelsea kozlarını paylaştı.

28. haftada Bournemouth ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren müsabaka 2-2 sona erdi. Chelsea'nin golleri 33 ve 85. dakikalarda Marcos Alonso'dan gelirken, ev sahibi takım adına Lerma ve King rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Lampard'ın çalıştırdığı Londra ekibi Chelsea, bu sonuça 45 puana, Bournemouht ise 27 puana ulaştı.