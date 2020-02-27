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27 Şubat 2020, Perşembe
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'ta hedef !

Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!

İngiliz ekibi , Fenerbahçeli futbolcu ’ı etmek istiyor. Palace’ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği ekibi , Fenerbahçeli futbolcu etmek istiyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace'ın bir süredir Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

  1. 27.02.2020
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