Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...

Ligde ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında mağlup olan Fenerbahçe'de, son dönemlerde yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa edeceği konuşuluyordu ancak kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı aldı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan antrenman karelerinde bir detay dikkat çekti. Galatasaray'a 3-1 kaybedilen derbi öncesi yapılan antrenman kareleri paylaşımlarının neredeyse tamamında Ersun Yanal'ın fotoğrafları bulunurken, 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta, bu kez Yanal'ın net olmayan bir fotoğrafının yayınlanması gözlerden kaçmadı.

İşte derbi öncesi ve sonrası yapılan o paylaşımlar;

Derbi sonrası