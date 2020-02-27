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27 Şubat 2020, Perşembe
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'de son dakika! için karar...

Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...

'in 23. haftasında sahasında 'a 3-1 kaybeden 'de teknik direktör 'ın geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adamla yola devam kararı alınsa da, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerde Yanal'ın bulunmaması dikkat çekiyor. Galatasaray derbisi öncesi tecrübeli teknik adamın fotoğraflarına da yer verilen idman paylaşımlarında derbiden sonra Yanal'ın resimlerine yer verilmemişti. 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta bu kez Yanal'ın net olmayan bir fotoğrafı yayınlandı.

Ligde ezeli rakibi 'a sahasında mağlup olan 'de, son dönemlerde yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör 'ın istifa edeceği konuşuluyordu ancak kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı aldı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan antrenman karelerinde bir detay dikkat çekti. Galatasaray'a 3-1 kaybedilen derbi öncesi yapılan antrenman kareleri paylaşımlarının neredeyse tamamında Ersun Yanal'ın fotoğrafları bulunurken, 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta, bu kez Yanal'ın net olmayan bir fotoğrafının yayınlanması gözlerden kaçmadı.

İşte derbi öncesi ve sonrası yapılan o paylaşımlar;

Derbi sonrası

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 15:23
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