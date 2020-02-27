Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adamla yola devam kararı alınsa da, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerde Yanal'ın bulunmaması dikkat çekiyor. Galatasaray derbisi öncesi tecrübeli teknik adamın fotoğraflarına da yer verilen idman paylaşımlarında derbiden sonra Yanal'ın resimlerine yer verilmemişti. 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta bu kez Yanal'ın net olmayan bir fotoğrafı yayınlandı.
Ligde ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında mağlup olan Fenerbahçe'de, son dönemlerde yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa edeceği konuşuluyordu ancak kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam kararı aldı.
Öte yandan sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan antrenman karelerinde bir detay dikkat çekti. Galatasaray'a 3-1 kaybedilen derbi öncesi yapılan antrenman kareleri paylaşımlarının neredeyse tamamında Ersun Yanal'ın fotoğrafları bulunurken, 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta, bu kez Yanal'ın net olmayan bir fotoğrafının yayınlanması gözlerden kaçmadı.
İşte derbi öncesi ve sonrası yapılan o paylaşımlar;
Derbi sonrası
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 15:23
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İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
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İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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