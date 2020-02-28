Deplasmanda 21 puan kayıp - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Deplasmanda 21 puan kayıp

Deplasmanda 21 puan kayıp

Deplasmanda 21 puan kayıp

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden , bu sezon dış sahada en fazla puan kaybeden takımlardan oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazanırken, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan , bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden , bu sezon dış sahada en fazla puan kaybeden takımlardan oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazanırken, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan , bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.
  1. 28.2.2020
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