Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar ve hem futbolda hem basketbolda yaşanan derbi mağlubiyetleri sonrasında moraller bozulmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular Kadıköy'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemekte Ali Koç ve Ersun Yanal'ın yanısıra Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay da yer aldı.

Kalamış'ta düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyetimi ve futbolcular tam kadro bulundu.