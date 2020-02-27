Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi!
Fenerbahçe'de hem futbol hem de basketbolda ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yaşanan mağlubiyetler sonrası takımdaki havayı düzeltmek adına Ali Koç düzenlenen yemekte Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi.
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar ve hem futbolda hem basketbolda yaşanan derbi mağlubiyetleri sonrasında moraller bozulmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular Kadıköy'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Yemekte Ali Koç ve Ersun Yanal'ın yanısıra Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay da yer aldı.
Kalamış'ta düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyetimi ve futbolcular tam kadro bulundu.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 17:52
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Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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