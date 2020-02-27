Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi!

, ve oyuncularla bir araya geldi!

Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi!

'de hem hem de basketbolda ezeli rakibi 'a karşı yaşanan mağlubiyetler sonrası takımdaki havayı düzeltmek adına düzenlenen yemekte ve futbolcularla bir araya geldi.

'de üst üste yaşanan kayıplar ve hem futbolda hem basketbolda yaşanan derbi mağlubiyetleri sonrasında moraller bozulmuştu. Fenerbahçe Başkanı , teknik direktör ve futbolcular 'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemekte Ali Koç ve Ersun Yanal'ın yanısıra Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay da yer aldı.

Kalamış'ta düzenlenen yemekte A Takımı teknik heyetimi ve futbolcular tam kadro bulundu.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 17:52
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