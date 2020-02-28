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28 Şubat 2020, Cuma
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Rodrigues gün sayıyor

Rodrigues gün sayıyor

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ve G.Saray maçlarında oynayamayan, 'ya karşı da forma giyemeyecek olan , gün sayıyor. düz koşulara başlayan yıldız futbolcunun 25. haftadaki karşılaşmasında sahaya çıkacağı belirtiliyor.

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ve G.Saray maçlarında oynayamayan, 'ya karşı da forma giyemeyecek olan , gün sayıyor. düz koşulara başlayan yıldız futbolcunun 25. haftadaki karşılaşmasında sahaya çıkacağı belirtiliyor.
  1. 28.2.2020
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