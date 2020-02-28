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28 Şubat 2020, Cuma
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Fenerbahçe tek yürek

Sarı-lacivertliler, maçı öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolcuları ile tam kadro yemekte bir araya geldi, kalan haftalar öncesi başarı sözü verdi.

derbisinde alınan yenilginin ardından moralleri altüst olan , dün tam kadro öğle yemeğinde bir araya geldi. İdmanın ardından Kalamış'taki bir restaurantta toplanan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcular, eksiksiz bu organizasyona katıldı. 1 saat 45 dakika süren yemekten yüzleri gülerek çıkan futbolcular, başkana başarı sözü verdi. Koç ve Yanal'ın motivasyon konuşmaları yaptığı buluşmada kalan 11 hafta için yol haritası belirlendi. Son maçın son saniyesine kadar ellerinden geleni yapacakları söyleyen futbolcular, şampiyonluğa olan inançlarının devam edeceğini aktardı.
  1. 28.2.2020
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