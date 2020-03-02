Aykut Kocaman iddiası

Başkan Koç, Aykut Kocaman'ın yardımcılarını kulübün bilgilerini sızdırmakla suçlamış Kocaman'a 'hain' imasında bulunmuştu. Ama Ali Koç, tutarsız yönetim tarzıyla biliniyor... Yanal için de gelmeden önce "Planlarımız arasında yok. Dün yoktu, bugün yok, yarın da olmayacak" demişti.