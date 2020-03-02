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02 Mart 2020, Pazartesi
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iddiası

Aykut Kocaman iddiası

Hoca konusunda gündeme gelen bir isim de oldu. Ama bu düşük bir ihtimal... 'un başkan seçildikten sonra Kocaman ile ilgili ifadeleri bu söylentilerin önüne set çekiyor.

Başkan Koç, 'ın yardımcılarını kulübün bilgilerini sızdırmakla suçlamış Kocaman'a 'hain' imasında bulunmuştu. Ama , tutarsız yönetim tarzıyla biliniyor... Yanal için de gelmeden önce "Planlarımız arasında yok. Dün yoktu, bugün yok, yarın da olmayacak" demişti.

  1. 2.3.2020
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