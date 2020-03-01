Emre Bol: Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini Takım Oyunu programına canlı bağlanarak aktaran A Spor yorumcusu Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün Yanal ile yollarını ayırmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.
Bol'un açıklamaları şu şekilde:
"Ersun Yanal ile Ankaragücü maçından sonra normal şartlarda yolların ayrılması gerekiyordu ancak Galatasaray maçı dolayısıyla biraz daha bekleyelim diye bir düşünce hakim oldu ve Galatasaray maçına Ersun Yanal ile çıkıldı. 'Bugüne kadar bütün sıkıntı Ersun Yanal'daydı ama bundan sonraki her şey Fenerbahçe yönetimine yazar.' diye bir ifade kullanmıştım. Ben bu kararı son derece destekliyorum. "
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