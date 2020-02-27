İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertli oyuncuların mücadele sonrası soyunma odasındaki konuşmaları da ortaya çıkarken derbi öncesi hazırlıkları yetersiz bulduğu, Galatasaray'ın karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını düşündükleri ortaya çıktı. İşte Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odası konuşmaları...
3-1 kaybedilen ve uzun süren Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.
SON 3 SAAT KALAYA KADAR KADRO NET DEĞİLDİ!
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.
TOLGA TERCİHİ FUTBOLCULARI YANILTTI
Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide Tolga Ciğerci'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.
DERBİ ÖNCESİ HİÇ ÖZEL HAZIRLIK YAPILMADI
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, hiç özel hazırlık yaptırmadı. Deneyimli teknik adam, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun", "Sorumluluk sende" gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı!
Maç öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim ?? pic.twitter.com/KPD92zB28i— Fotomaç (@fotomac) February 23, 2020
GALATASARAY ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ
Diğer tarafta Fatih Terim, her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için "Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı" yorumunu yaptı.
KEŞKE EMRE AĞABEY OLSAYDI
Maçta futbolcular arasında iletişim sıkıntıları yaşandı. Galatasaray, savunma arkasına rahatlıkla sarkıp atak üstüne atak yaptı. Geride oynayan oyuncular, özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hücumdaki arkadaşlarına sık sık, "Baskı yapmayın, sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim" diye bağırdı. Ancak ileri hattakiler ise tersine, arkadaşlarını pres yapmaya çağırdı. Maç sonrası herkesin ortak düşüncesi, "Keşke Emre ağabey (Belözoğlu) olsaydı. O hepimizi yönlendiriyordu. Yokluğunda iletişim sorunu yaşadık" oldu.
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray soyunma odası ?? pic.twitter.com/MYpsnwvywZ— Fotomaç (@fotomac) February 23, 2020
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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