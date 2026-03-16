Napoli'den flaş Romelu Lukaku kararı! Fenerbahçe ve transfer...
Gol yollarında yaşanan sorunlar sonrası Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Romelu Lukaku ile ilgili Napoli cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü, yıldız golcünün geleceğine dair kararını verirken transfer sürecinin detayları da netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar…
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 11:55
Adı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku hakkında flaş gelişme yaşandı.
İtalyan basını Antonio Conte yönetimindeki Napoli'nin gelecek yaz için yaptığı kadro planlamasıyla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Il Mattino'nun haberine göre, geçirdiği ağır sakatlığın ardından bu sezon performansı beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü ile Napoli yazın yollarını ayırabilir.
Haberde ayrıca İtalyan ekibinin iyi bir teklife satmaya oldukça sıcak baktığı da belirtildi.
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında Lukaku, öncelikli hedeflerin başında geliyor.
Belçikalı golcü ayrıca Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor.
Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen 32 yaşındaki Romelu Lukaku, 1 gollük katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunan golcü futbolcunun, Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.