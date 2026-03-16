Fenerbahçe'ye transfer şoku! Yıldız futbolcu anlaşma sağladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımına imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 12:47
23 yaşındaki orta sahanın transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi kadrosuna katmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden girişim yapması beklenen Rocco Reitz ile ilgili yeni bir haber geldi.
Sky Sport'ta yer alan habere göre; yıldız oyuncu, Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'le anlaşmaya vardı.
İki taraf arasında 2031 yılına kadar geçerli olan sözleşmenin çoktan imzalandığı ve Reitz'ın sezon sonunda Leipzig'e katılacağı vurgulandı.
Gladbach'ın transferden yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservisin yanı sıra 3 milyon Euro'luk potansiyel bonuslar alacağı ifade edildi.
Bunun haricinde transferin önümüzdeki 24 saat içinde resmen açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
27 MAÇA ÇIKTI!
Rocco Reitz bu sezon Alman ekibinde toplam 27 karşılaşmada boy gösterdi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan başarılı futbolcu bu maçlarda 2 asist yapma başarısını gösterdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.