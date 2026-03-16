Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'tan Liverpool maçı için sürpriz karar! Davinson'un yerine...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, dev maç öncesi sahaya süreceği ilk 11 üzerinde çalışıyor ve kritik mücadelede sürpriz hamleler yapması bekleniyor. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 15:00
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, Liverpool mesaisi başladı.

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 18 Mart Çarşamba günü İngiliz devine konuk olacak.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, bu önemli karşılaşmada forma vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor.

Kart cezalısı Davinson'un yokluğunda Mario Lemina, stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'ya eşlik edebilir.

Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın yanında Wilfried Singo'ya görev verebilir. Bu ikilinin önündeyse Gabriel Sara forma giyecek.

Hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solundaysa Noa Lang şans bulacak.

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük gol umudu ise yine Victor Osimhen olacak.

