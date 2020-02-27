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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de futbolculara derbi sonrası yaptırım! İşte yasaklar...

'de futbolculara derbi sonrası yaptırım! İşte yasaklar...

Fenerbahçe'de futbolculara derbi sonrası yaptırım! İşte yasaklar...

Süper Lig'in 23. haftasında , ezeli rakibi 'a 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de boyun eğmişti. Bu dev derbinin ardından sarı lacivertli futbolcuların morallerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenirken, sarı lacivertli teknik heyet ve teknik direktör oyuncularını gelecek maçlara hazırlamak için özel çalışmalara başladı. Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ve Türkiye Kupası'nda ile karşılaşacak Fenerbahçe'de futbolcuların yeniden kendilerine inanmaları için yaptırımlar başladı. Bu yaptırımların en can alıcı noktası ise Teknik direktör Ersun Yanal'ın, internet ve cep telefonu kullanımını kısıtlaması oldu! İşte detaylar...

Süper Lig'de son 4 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluk yarışında geriye düşen F.Bahçe rotasını Türkiye Kupası'na çevrildi.

Sarı lacivertli ekip bu cephede zafer elde edip hem sezonu kupayla kapatmak hem de Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalmak istiyor.

Bu hedef doğrultusunda bazı önlemler alan teknik direktör , cumartesi Antalyaspor ile karşılaşacak olan takımını, salı günü kupadaki maçına kadar Antalya'da kampa almak istediğini bildirirken, yönetim de bu talebi olumlu karşıladı.

TELEFON VE İNTERNETE SINIRLAMA!

Hürriyet'in haberine göre Antalyaspor maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan sarı lacivertli takım böylelikle 4 gün bu kentte kalmış olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, özellikle yenilgisiyle moralleri çok bozulan futbolcuları dış dünyadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla, kamp süresince cep telefonu ve internet kullanımı konusunda bazı sınırlamalar getireceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, iki gündür futbolcularla özel görüşmeler yaparak, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçlarında hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

FUTBOL FEDERASYONU'NA FİKSTÜR TEPKİSİ

'de konuşulan bir başka konu, Trabzonspor maçının salı gününe alınması. Kupadaki diğer yarı finalde aynı şehrin iki takımı Antalyaspor ve Alanyaspor'un kendilerinden bir gün sonra karşılaşacağına dikkat çeken sarı lacivertliler, "Biz cumartesi Antalyaspor'la deplasmanda oynadıktan sonra salı günü Trabzon karşısına çıkacağız. Antalyaspor ve Alanyaspor, lig maçlarını kendi sahalarında yapacak olmalarına rağmen kupayı çarşamba günü oynayacak" diye konuştular.

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  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 12:34
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