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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Nisan rakamları

28 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 82,66 olarak ölçüldü. İşte 28 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 11:40
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istırancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 57,3 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,82 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 28 Nisan 2024 günü yüzde 82,66 olarak ölçüldü.

💦28 Nisan 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

28 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,81 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,99

🚿 Darlık Barajı: %84,27

🚿 Elmalı Barajı: %89,46

🚿 Terkos Barajı: %92,06

🚿 Alibey Barajı: %66,54

🚿 Büyükçekmece Barajı: %78,1

🚿 Sazlıdere Barajı: %61,48

🚿 Istrancalar Barajı: %73,88

🚿 Kazandere Barajı: %76,83

🚿 Pabuçdere Barajı: %74,48

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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