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Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 13:08
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Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Liverpool maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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