Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basketbol severlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:06 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:30
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 6 Haziran Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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