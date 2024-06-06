Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 6 Haziran Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.