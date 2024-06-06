Haberler Haberler UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu!

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu!

İç hat direkt uçak bileti tavan fiyatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. Yeni tavan fiyatlar 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri ve 1 Ağustos 2024 tarihinden itibarenki iç hat direkt uçuşlarında geçerli olacak. Peki, uçak bileti tavan fiyatı ne kadar? En pahalı yurtiçi bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu!

Son dönemlerde merak edilen konular arasında yer alan uçak bileti tavan fiyatı için Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Yeni fiyatları açıklayan Bakan Uraloğlu, fiyatların geçerli olduğu tarihleri de duyurdu. Peki, uçak bileti tavan fiyatı ne kadar? En pahalı yurtiçi bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI NE KADAR?

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

ASpor CANLI YAYIN

AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan Buruk kararı!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
DİĞER
Haluk Bilginer 70 yaşında! Doğum günü partisine ünlüler akın etti! Usta oyuncuya sürpriz kutlama: Muhteşem bir şeydi
İlk TAKVİM'den okudunuz! PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB'den açıklama
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Günün transfer sürprizi! Günün transfer sürprizi! 11:59
Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? 11:47
G.Saray'dan Buruk kararı! G.Saray'dan Buruk kararı! 11:45
Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? 11:45
İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? 11:42
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... 11:41
Daha Eski
Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! 11:16
Buruk ayrılığı onaylayacak mı? Buruk ayrılığı onaylayacak mı? 10:46
Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! 10:43
Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! 10:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI BARAJ DOLULUK ORANLARI 10:04
Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? 09:55