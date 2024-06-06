UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu!

Son dönemlerde merak edilen konular arasında yer alan uçak bileti tavan fiyatı için Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Yeni fiyatları açıklayan Bakan Uraloğlu, fiyatların geçerli olduğu tarihleri de duyurdu. Peki, uçak bileti tavan fiyatı ne kadar? En pahalı yurtiçi bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI NE KADAR?

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.