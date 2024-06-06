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Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Polonya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 11:00
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Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Polonya - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Polonya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Ukrayna maçı 7 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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