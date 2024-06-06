Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Romanya - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Romanya ile Lihtenştayn kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Lihtenştayn maçı 7 Haziran Cuma günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.