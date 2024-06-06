Çekya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Çekya - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Çekya ile Malta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Malta maçı 7 Haziran Cuma günü saat 18:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.