Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Almanya - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Yunanistan maçı 7 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.