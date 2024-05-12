KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ| Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilerin hesabına yatırılan ikramiyeler, Kurban Bayramı için de yatırılacak. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekliye ikramiye 2024 ne kadar?' sorularının cevabı ve son dakika emekli ikramiyesi açıklamaları haberimizde...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemelerinin 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATMIŞTI?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

İkramiye ödemeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme programını detaylı olarak duyurmuştu. Emeklilerin benzer şekilde Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ödeme alması planlanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hak sahiplerine ödeniyor. İkramiyelerde emeklilerin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş aylığı alanlar da faydalanıyor.