Haberler İspanya La Liga Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Sociedad maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçelileri kızdıracak transfer!
İtalyan devinden Barış ve Kerem hamlesi!
DİĞER
“Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Ünlü isimlerden duygusal anneler günü paylaşımları!
Miçotakis'in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz'de 'Türkiye'siz enerji projesi düşünülemez
Arda'yı öve öve bitiremediler! Manşetleri süsledi
F.Bahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rüdiger'den Arda Güler'e: Türk elmas!
Real Betis - Almeira maçı ne zaman?
Uzun, kısa, farklı, duygusal Anneler Günü mesajları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rüdiger'den Arda Güler'e: Türk elmas! Rüdiger'den Arda Güler'e: Türk elmas! 14:19
İşte Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları programı! İşte Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları programı! 13:43
Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman? Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman? 13:12
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? 13:08
İşte Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı! 13:06
İşte Karagümrük - G.Saray maçının VAR'ı! İşte Karagümrük - G.Saray maçının VAR'ı! 12:45
Daha Eski
G.Saray ve F.Bahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi... G.Saray ve F.Bahçe'de büyük endişe! Derbi öncesi... 12:42
İşte F.Bahçe - Kayserispor maçının VAR'ı İşte F.Bahçe - Kayserispor maçının VAR'ı 12:15
F.Bahçe - Kayserispor maçı bilgileri! F.Bahçe - Kayserispor maçı bilgileri! 12:13
G.Saray Karagümrük deplasmanında! G.Saray Karagümrük deplasmanında! 12:03
Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi! Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi! 11:28
NBA'de Celtics ve Mavericks seride öne geçti! NBA'de Celtics ve Mavericks seride öne geçti! 11:26