📺Yargı 93. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Mayıs Pazar günü yeni ve 93. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 93. yeni bölümü...

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YARGI 93. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ın, Yeliz'in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

Ilgaz'ın gün boyu attığı her adımının üzerinden tekrar ve tekrar pür dikkat geçen Ceylin'i çok sıkıntılı zamanlar beklemektedir. Evde Ilgaz'ı soran ve sürekli sayıklayan bir Mercan vardır üstelik…

Diğer taraftan da duruşma günü gelen Çınar için, içeriden çıkmasının anahtarı olan Dilan'ın bir an önce bulunması ve ifade için ikna edilmesi gerekmektedir.

Yekta, Bülent'ı kıskıvrak yakalama planında ters köşe olmak üzeredir. İyice köşeye sıkışan ve artık hareket sırası kendisine geçen Yekta için tehlike çanları gürültüyle çalmaktadır. Kendi planında kararlılıkla ilerleyen Osman, son hamlesi için uğraşırken şiddetle duvara toslayacaktır.

Ilgaz, ölümünün nasıl olmasını istediğini soran ve cevap isteyen katil ile burun burunadır; adeta kendi ölümünün gözlerinin içine bakmaktadır. Sevdiklerinin yanında olmadığı bir dünyada her yanıt büyük bir manasızlık taşımaktadır. Seçimi onu hiç beklenmedik, sonu meçhul, herkesten uzak bir yolculuğa çıkaracaktır.

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