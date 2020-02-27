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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...

Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 21 yıllık aranın ardından ezeli rakibine Kadıköy'de mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, bu yenilgiyle beraber büyük bir yıkım yaşarken, kulüp başkanı Ali Koç'un yaptırımları sorgulanmaya başlandı. Özellikle transfer politikası konusunda eleştirilen Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olarak seçilmesinin ardından yaptığı, "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu." sözlerinin ne kadar uzağında da gün yüzüne çıktı. İşte o isimler ve yaşananlar...

27 Şubat 2020 Perşembe 10:43 Güncelleme: 27.02.2020 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





