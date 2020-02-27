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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 21 yıllık aranın ardından ezeli rakibine Kadıköy'de mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, bu yenilgiyle beraber büyük bir yıkım yaşarken, kulüp başkanı Ali Koç'un yaptırımları sorgulanmaya başlandı. Özellikle transfer politikası konusunda eleştirilen Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olarak seçilmesinin ardından yaptığı, "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu." sözlerinin ne kadar uzağında da gün yüzüne çıktı. İşte o isimler ve yaşananlar...
27 Şubat 2020 Perşembe 10:43
Güncelleme: 27.02.2020 11:15
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Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 21 yıllık aranın ardından ezeli rakibine Kadıköy'de boyun eğmiş ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
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Sarı lacivertlilerde yaşanan bu yıkımla beraber mevcut tablonun sorumluları aranırken, takım içerisindeki problemlerle beraber yaş ortalaması da bu sürece damga vuran etmenlerden biri oldu.
Kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtulan Başkan Ali Koç birçok konuda olduğu gibi takımı gençleştirme kısmında da verdiği sözleri tutamadı.
Göreve ilk geldiğinde "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir" diyen Koç, futbol kariyerinin sonlarına gelen ya da formunun dip noktasında olan yaşı geçmiş futbolcuları kadrosuna kattı.
1.5 yıl önce Fenerbahçe'nin 25.9 olan yaş ortalaması bu sezon 27.6'ya çıktı. İlk 11'in yaş ortalaması ise 28.3'e yükseldi.