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Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
Süper Lig'in ikinci devresinde resmen çöküş yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bileti, Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetiyle kesildi. Tecrübeli hoca ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli ekipte Yanal'ın yerine düşünen 4 isim de belirlendi. İşte Kanarya'nın teknik direktör adayları...
27 Şubat 2020 Perşembe 12:03
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Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katarak sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de resmen kabus yaşanıyor.
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İkinci devreye Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayarak hız kesmeyen sarı-lacivertli ekip 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak liderin 7 puan gerisine düştü.
Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de alınan 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti ise Kanaryalar'da bardağı taşırdı.
Ezeli rakibine 20 yıldır Ülker Stadyumu'nda yenilmeyen Fenerbahçe'de bu yenilgi taşları yerinden de oynattı. Derbi faciasının ardından Sarı Kanaryalar'da teknik direktör Ersun Yanal'ın bileti kesildi.
Ancak yönetim sezon bitimine kadar bu konuda hareket etmeyecek ve herhangi bir operasyon yapmayacak ve yeni hocayı sezon sonunda takımın başına getirecek.